Son dakika haber | TRT Avaz'dan 1921 Moğol devriminin 100. yılına özel belgesel
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Son dakika haber | TRT Avaz'dan 1921 Moğol devriminin 100. yılına özel belgesel

Son dakika haber | TRT Avaz'dan 1921 Moğol devriminin 100. yılına özel belgesel
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: TRT Avaz, dünyanın en büyük imparatorluğunu kuran Moğollar'ın bağımsızlıklarını ilan ettikleri 11 Temmuz 1921 tarihinin 100. yıl dönümüne özel olarak "1921 Moğol Devrimi" belgeselini hazırladı.

TRT Avaz, dünyanın en büyük imparatorluğunu kuran Moğollar'ın bağımsızlıklarını ilan ettikleri 11 Temmuz 1921 tarihinin 100. yıl dönümüne özel olarak "1921 Moğol Devrimi" belgeselini hazırladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Moğol devrimiyle alakalı Türkiye'de yapılan ilk belgesel olma niteliğine sahip yapımda, sadece bir asır önceki dönem değil, bugünkü Türkiye-Moğolistan ikili ilişkileri de ele alınıyor.

Arşiv görüntülerinin yer aldığı belgeselde, Orta Asya ve Moğolistan'da uzun süre saha çalışmaları yapan bilim adamlarıyla röportajlara da yer veriliyor.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şaban Doğan ve Malatya İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erhan Aydın görüşleriyle belgesele katkı sağlayan isimler arasında bulunuyor.

"1921 Moğol Devrimi" belgeseli, televizyonda ilk kez bu akşam saat 20.00'de TRT Avaz'da izleyiciyle buluşacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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