Son dakika haber... Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ketenli Mahallesi Kirazdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Mavigöz (63) traktörü ile bahçesinden döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde sürücü Mavigöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Mavigöz'ün cansız bedeni cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı