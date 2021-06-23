Son dakika haber... Trabzon'da minibüsle çarpışan otomobildeki öğretmen öldü

Son dakika gündem haberi: TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde, minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü öğretmen Mahmut Tok (32), hayatını kaybetti.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde, minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü öğretmen Mahmut Tok (32), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Şalpazarı- Beşikdüzü yolunda meydana geldi. Şalpazarı Çok Programlı Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mahmut Tok'un kullandığı 61 FL 449 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 BE 7434 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mahmut Tok ve minibüs sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan, 2 çocuk babası Mahmut Tok, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan Kalyoncu