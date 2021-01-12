Maganda kurşunu ile ölen Büşra'nın adı yaşatılacak
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Maganda kurşunu ile ölen Büşra'nın adı yaşatılacak

12.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:51

Maganda kurşunu ile ölen Büşra'nın adı yaşatılacak Tokat'ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın adı, yaralandığı cadde bulunan Bilim Sanat Kültür Merkezinin sanat atölyelerine verilecek.

Maganda kurşunu ile ölen Büşra'nın adı yaşatılacak

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın adı, yaralandığı cadde bulunan Bilim Sanat Kültür Merkezinin sanat atölyelerine verilecek.

Erbaa Belediyesi, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu 6 gün süren yaşam savaşını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın adını yaralandığı caddede yapımı süren Bilim Sanat Kültür Merkezinde yaşatmaya karar verdi. Yapım çalışmaları devam eden Bilim Sanat Kültür Merkezi tamamlandığında sanat atölyesine Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyesi adı verilecek.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yaklaşık 10 gün öncesinde talihsiz bir durum yaşandığına dikkat çekerek, "Erbaa'da yorgun mermi bir kardeşimizin başına isabet etti ve sonucunda vefat etti. Biz burada sanat atölyeleri kuracağız. Bu kardeşimizin de başına yorgun mermi isabet eden cadde olması sebebiyle biz bir daha bu olaylar yaşanmasın, bu yaşanan üzücü olayın herkese bir ders olması ve unutulmaması için burada yapılacak olan sanat atölyelerine Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyesi ismini vereceğiz. Bu olayın unutulmamasına ve bir daha yaşanmamasına vesile olmak istiyoruz. Kendisi sanatın tiyatronun içerisinde olan bir arkadaşımızdı o nedenle bu sanat atölyesine ismini vermeyi düşündük" dedi.

Maganda kurşunu ile ölen Büşra'nın adı yaşatılacak
Maganda kurşunu ile ölen Büşra'nın adı yaşatılacak
Maganda kurşunu ile ölen Büşra'nın adı yaşatılacak
Maganda kurşunu ile ölen Büşra'nın adı yaşatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KONYAR

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