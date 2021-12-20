Son dakika haber | Tokat'ta sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Tokat'ta, sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
TOKAT (AA) - Tokat'ta, sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kentteki bir otelde kalan S.Z. (51) rahatsızlanınca sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Z, alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Müdahalelere rağmen yaşamını yitiren S.Z'nin sahte içkiden zehirlendiği öne sürüldü.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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