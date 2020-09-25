Son dakika haber! Tokat'ta korkutan AVM yangını
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Son dakika haber! Tokat'ta korkutan AVM yangını

25.09.2020 07:01 | Son Güncelleme: 25.09.2020 07:05
Son dakika haber! Tokat'ta korkutan AVM yangını

Son dakika haberine göre Tokat'ta sabah saatlerinde bir AVM'de başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tokat'ta sabah saatlerinde bir AVM'de başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Tokat Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan bir AVM'de henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede geniş bir alanı kapladı. Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri istendi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Büyük maddi hasarın yaşandığı yangında can kaybı veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor. - TOKAT

Son dakika haber! Tokat'ta korkutan AVM yangını
Son dakika haber! Tokat'ta korkutan AVM yangını
Son dakika haber! Tokat'ta korkutan AVM yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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