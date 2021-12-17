Son dakika haber... Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

TOKAT (AA) - Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Tokat merkezli Antalya ve Ordu'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda ruhsatsız tabanca, 7 cep telefonu, 8 uyuşturucu kullanım aparatı ile bir miktar Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle şu ana kadar 22 kişinin öldüğünü duyurdu

İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle şu ana kadar 22 kişinin öldüğünü duyurdu

 Son dakika... Eşini çocuğunun gözü önünde öldüren koca: Uyuşturucu aldım

Son dakika... Eşini çocuğunun gözü önünde öldüren koca: Uyuşturucu aldım

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title