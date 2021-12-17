Son dakika haber... Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
TOKAT (AA) - Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Tokat merkezli Antalya ve Ordu'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda ruhsatsız tabanca, 7 cep telefonu, 8 uyuşturucu kullanım aparatı ile bir miktar Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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