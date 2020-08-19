Son dakika haber... TOKAT Koronavirüsle mücadele için kentteki çeşmelere sabun koydu
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Son dakika haber... TOKAT Koronavirüsle mücadele için kentteki çeşmelere sabun koydu

Son dakika haberine göre Koronavirüsle mücadele için kentteki çeşmelere sabun koyduTOKAT'ta gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna (42), koronavirüse karşı farkındalık yaratmak için kentteki hayrat çeşmelerine sıvı sabun koyarak, ellerin nasıl yıkanması gerektiğine dair yönlendirici yazılar astı.

Son dakika haber... TOKAT Koronavirüsle mücadele için kentteki çeşmelere sabun koydu
19.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:00

Koronavirüsle mücadele için kentteki çeşmelere sabun koydu

TOKAT'ta gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna (42), koronavirüse karşı farkındalık yaratmak için kentteki hayrat çeşmelerine sıvı sabun koyarak, ellerin nasıl yıkanması gerektiğine dair yönlendirici yazılar astı.

Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, kentte bulunan hayrat çeşmelerine farkındalık oluşturmak amacıyla, 'sabun bizden, ellerini yıkamak senden', 'bir damla sabun, 20 saniyede hayat kurtarır' şeklinde yazılar astı. Koronavirüse karşı mücadelede el temizliğinin çok önemli olduğunu söyleyen Tuna, "Koronavirüsten sonra insanlar maskenin, sosyal mesafenin ve temizliğin önemini daha çok anladı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da sürekli paylaşımlarında ve haberlerde temizliği vurguluyor. Biz de bunlara dikkat ediyoruz. Tokat gönüllü turizm elçileri olarak kentimizdeki hayır çeşmelerini sabunlarla donattık. Bizler de virüse engel olarak bir hayır yapalım istedik. Çeşmelerdeki sabunlar bittikçe de inşallah yenilemeyi istiyoruz" dedi.

Çeşmelerde ellerini yıkayanlar da yapılan hizmetten memnun olduklarını belirterek Tuna'ya teşekkür etti.

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Kaynak: DHA

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