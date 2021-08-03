Son dakika haber... Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edirne'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine seyreden Halim Can Keskin'in (27) kullandığı 22 NP 945 plakalı otomobil, Hıdırağa köyü yakınlarında Dimitrov Stefan'ın kullandığı A 3309 MB plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motoru yerinden fırlayan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta bakıcı olduğu öğrenilen Keskin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Keskin'in cenazesi incelemenin ardından çalıştığı kurumun morguna kaldırılırken olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan da olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan, tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan sınır kapısı yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber... Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haber... Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haber... Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haber... Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
Türkiye, Edirne'de Yunan tarafından ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı için Yunanistan'a nota verdi
Türkiye, Edirne'de Yunan tarafından ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı için Yunanistan'a nota verdi
Son dakika haberi | Edirne'de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.
Son dakika haberi | Edirne'de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Haydar Aliyev Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Tuğba Özay Prens William Burcu Biricik Diana Spencer
Spor Burak Elmas Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 01:53:11. #1.16#

title