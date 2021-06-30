Son dakika haber... Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber... Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde motosikletliyle seyir halindeyken tırın çarptığı motosiklet sürücüsü kadın, kaza yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletliyle seyir halindeyken tırın çarptığı motosiklet sürücüsü kadın, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün öğle saatlerinde Mürselpaşa Bulvarı Yanyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Altınyol'dan Mürselpaşa Bulvarı Yanyoluna girmek isteyen Elif Sürer (21) idaresindeki motosiklet, aynı yöne seyir halinde olan bir kamyonun çarpması sonucu savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Elif Sürer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Trafik kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Elif Sürer'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Son dakika haber... Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber... Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç feci şekilde can verdi
Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç feci şekilde can verdi
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesi! Sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesi! Sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel İbrahim Selim Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Mert Müldür Burak Elmas Burak Yılmaz Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:35:36. #1.16#

title