Son dakika haber... Tire'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Tire ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücülerden İsmail Coşkun (30) yaşamını yitirdi, Durmuş Ali Şentürk (36) ise yaralandı.

Kaza, 00.30 sıralarında Tire- Ödemiş yolunun kırsal Yeğenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yeğenli'den Kahrat Mahallesi yönüne giden Durmuş Ali Şentürk'ün kullandığı 35 YKG 18 plakalı otomobil, karşıdan gelen İsmail Coşkun yönetimindeki 35 BCA 008 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü Coşkun, araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Coşkun, sıkıştığı yerden AKS 110 ekibi tarafından güçlükle çıkarıldı. Yaralı 2 sürücü de sağlık görevlilerince ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan İsmail Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durmuş Ali Şentürk'ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.