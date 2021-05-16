Son dakika haber: TIR'a çarpan otomobilin sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
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Son dakika haber: TIR'a çarpan otomobilin sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı

Son dakika haber: TIR'a çarpan otomobilin sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KONYA'da, 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, karşı şeride geçerek TIR'la çarpıştı.

KONYA'da, 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, karşı şeride geçerek TIR'la çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Musa Baran (32) hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi, İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Musa Baran yönetimindeki 33 AFE 541 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, Celal K.'nin kullandığı 42 YL 251 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki sürücü Musa Baran, eşi Rabia Baran (32) ile çocukları Nisa (7), Hatice Nur (3), ve Miraç (4), sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan anne Rabia ve çocukları Nisa, Hatice Nur ve Miraç'ı kurtararak kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Otomobilde sıkışan Musa Baran'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralıların da durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, TIR sürücüsü Celal K., gözaltına alındı. Otomobilde sıkışan Musa Baran'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartılarak otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. 


Son dakika haber: TIR'a çarpan otomobilin sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Son dakika haber: TIR'a çarpan otomobilin sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Son dakika haber: TIR'a çarpan otomobilin sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Son dakika haber: TIR'a çarpan otomobilin sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Son dakika haber: TIR'a çarpan otomobilin sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Son dakika haber: TIR'a çarpan otomobilin sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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