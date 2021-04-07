Son dakika haber... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'de limanda bir konteyner içerisinde yaklaşık 300 bin adet 15 milyon lira değerinde kaçak eşya...
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Son dakika haber... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'de limanda bir konteyner içerisinde yaklaşık 300 bin adet 15 milyon lira değerinde kaçak eşya...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'de limanda bir konteyner içerisinde yaklaşık 300 bin adet 15 milyon lira değerinde kaçak eşya...

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'de limanda bir konteyner içerisinde yaklaşık 300 bin adet 15 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'de limanda bir konteyner içerisinde yaklaşık 300 bin adet 15 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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