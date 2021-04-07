Son dakika haber... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'de limanda bir konteyner içerisinde yaklaşık 300 bin adet 15 milyon lira değerinde kaçak eşya...

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'de limanda bir konteyner içerisinde yaklaşık 300 bin adet 15 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.