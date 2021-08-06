Son dakika haber! Terör örgütü YPG/PKK'dan El Bab'a füze saldırısı: 6 yaralı

Son dakika haberlerine göre Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep kentine bağlı El Bab ilçesine füzelerle saldırması sonucu 6 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep kentine bağlı El Bab ilçesine füzelerle saldırması sonucu 6 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep kentine bağlı El Bab ilçesindeki sivil yerleşim bölgelerine füzelerle saldırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı nedeniyle evlerde ağır hasar oluştuğu belirtildi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. - EL BAB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı