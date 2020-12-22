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22.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:27
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DİYARBAKIR'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in evinde yakalanarak gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in evinde yakalanarak gözaltına alındı. Güven, bu sabah saatlerinde gözaltına alınırken, Semra Güzel'in yanı sıra HDP Van Milletvekili Tayip Temel ve 2 kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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