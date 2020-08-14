Son dakika haber | TEM otoyolunda trafik kazası: 2 ölü
Son dakika haberi: TEM otoyolu otogar istikameti Kağıthane mevkisinde motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
14.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:50
TEM otoyolu otogar istikameti Kağıthane mevkisinde motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu otogar istikameti Kağıthane mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet ve bir otomobil kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA