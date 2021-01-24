Son dakika haber: Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haber: Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

24.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:39
Son dakika haber: Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberi... BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde köpekten kaçmak için çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde köpekten kaçmak için çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi Dr. Rıfat Caddesi'nde ancak çizgi filmlerde göreceğimiz bir sahne yaşandı. Köpekten korkan bir kedi, hızla telefon direğine tırmandı. Ancak daha sonra tırmandığı elektrik direğinden aşağıya inemeyen ve mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdiven yardımı ile direğe çıkarak kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğal ortamına salındı.


Son dakika haber: Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber: Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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