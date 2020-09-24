Son dakika haber | Tel Halef köyünde bomba yüklü bir motosiklet patladı: 2 yaralı
24.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:58
Son dakika haberine göre Suriye'de Resulayn ilçesine bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.
Suriye'de Resulayn ilçesine bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.
Suriye'de Resulayn ilçesine bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir motosiklet patladı. Patlamada 2 sivil yaralanırken, bölgede büyük maddi hasar oluştu. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı. - RESULAYN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı