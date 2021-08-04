Son dakika haber! Tekerleği fırlayan otomobilin neden olduğu kaza ucuz atlatıldı
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Son dakika haber! Tekerleği fırlayan otomobilin neden olduğu kaza ucuz atlatıldı

Son dakika haber! Tekerleği fırlayan otomobilin neden olduğu kaza ucuz atlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobilin tekerleğinin yerinden fırlayarak bir başka otomobilin altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobilin tekerleğinin yerinden fırlayarak bir başka otomobilin altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza, Kulu-Kozanlı yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozanlı istikametinden Kulu'ya gitmekte olan K.Ç.'nin kullandığı 42 GG 862 plakalı otomobil aynı istikamette olan V.K.'nın kullandığı BS 90142 yabancı plakalı BMW marka otomobili sollamaya çıktı. Sollama esnasında yabancı plakalı otomobilin sol ön tekerinin bijonlarının çıkması üzerine tekerlek yerinden fırlayarak sollayan otomobilin altına girdi. Sollayan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki şarampole çıktı, daha sonra da tarlanın yaklaşık 150 metre ortalarında durabildi. Yerinden fırlayan tekerlek ise 200 metre ileride bulunan nadas tarlaya uçtu.

Kazada ölen ve yaralanan olmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haber! Tekerleği fırlayan otomobilin neden olduğu kaza ucuz atlatıldı
Son dakika haber! Tekerleği fırlayan otomobilin neden olduğu kaza ucuz atlatıldı
Son dakika haber! Tekerleği fırlayan otomobilin neden olduğu kaza ucuz atlatıldı
Son dakika haber! Tekerleği fırlayan otomobilin neden olduğu kaza ucuz atlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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