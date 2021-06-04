Şiddet gördüğünü söyleyen kadın, 3 çocuğunun babasını tüfekle öldürdü
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Şiddet gördüğünü söyleyen kadın, 3 çocuğunun babasını tüfekle öldürdü

Şiddet gördüğünü söyleyen kadın, 3 çocuğunun babasını tüfekle öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da 3 çocuk annesi Yeter Avcı, tartıştığı eşi İmdat Avcı'yı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Avcı'nın, sorgusunda suçunu kabul ettiği, ailevi nedenlerle tartıştıklarını ve eşinden sürekli şiddet gördüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

Saat 04.00 sıralarında Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Yeter Avcı, eşi İmdat Avcı ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Yeter Avcı, eşine av tüfeğiyle ateş açtı.

KOCASINI ÖLDÜRDÜ

İmdat Avcı, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyanların ihbarıyla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, İmdat Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekibi ise Avcı'yı gözaltına alındı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Yeter Avcı'nın, sorgusunda suçunu kabul ettiği, ailevi nedenlerle tartıştıkları eşinden sürekli şiddet gördüğünü söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

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