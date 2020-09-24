Kayınpeder, tartıştığı damadının otomobiline kurşun yağdırdı

Kayseri'de bir kişi, tartıştığı damadının içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı. Otomobile 3 kurşun isabet ederken, çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde damadın, "Kayınpederim beni vurdu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve falçata ile kendisini yaraladığı tespit edildi.