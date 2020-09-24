Kayınpeder, tartıştığı damadının otomobiline kurşun yağdırdı
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Kayınpeder, tartıştığı damadının otomobiline kurşun yağdırdı

24.09.2020 23:47 | Son Güncelleme: 25.09.2020 00:17
Kayınpeder, tartıştığı damadının otomobiline kurşun yağdırdı

Kayseri'de bir kişi, tartıştığı damadının içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı. Otomobile 3 kurşun isabet ederken, çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde damadın, "Kayınpederim beni vurdu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve falçata ile kendisini yaraladığı tespit edildi.

Kayseri'de, Doğan A., tartıştığı damadı M.B.'nin içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı. Otomobile 3 kurşun isabet ederken, falçata ile kolunu yaralayan M.B., polise kayınpederinin kendisinin vurduğunu iddia etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan A., tartıştığı damadı M.B.'nin içinde bulunduğu 38 DC 717 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı. Otomobile 3 kurşun isabet ederken iddiaya göre, damat M.B. kendisini falçata ile yaraladı. M.B., olay yerine gelen polislere kayınpederi tarafından vurulduğu söyledi. Çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.B.'nin tabanca ile vurulmadığı, kesici aletle yaralandığı belirlendi. Damadının otomobiline ateş açan Doğan A. polis ekiplerince gözaltına alındı. M.B. ise polis nezaretinde Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayınpeder, tartıştığı damadının otomobiline kurşun yağdırdı
Kayınpeder, tartıştığı damadının otomobiline kurşun yağdırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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