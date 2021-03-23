Son dakika haber! Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü

23.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:56
Son dakika haber! Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü

Son dakika haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.

Olay, Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'nde sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. Vural (21) babası Barış Vural (45) ile iddiaya göre tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K. Vural evde bulunan av tüfeği ile ateş ederek babasını vurdu. Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Barış Vural'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Babasını av tüfeği ile vurarak öldüren Y.K. Vural ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Türkan Şoray Rasim Öztekin Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Hikmet Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 10:56:47. #1.15#
title