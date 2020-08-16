Son dakika haber | Tarsus'ta trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde orta refüjdeki ağca çarpan otomobildeki sürücü yaralandı.
16.08.2020 00:59 | Son Güncelleme: 16.08.2020 02:07
Mersin'in Tarsus ilçesinde orta refüjdeki ağca çarpan otomobildeki sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Velat G. (24) yönetimindeki 33 N 9834 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Devlet Hastanesi kavşağında, sürücünün, önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MERSİN
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Kaynak: İHA