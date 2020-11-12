Tarım ve Orman Bakanlığı, 'çürük meyvelerden meyve suyu' görüntülerine inceleme başlattı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'çürük meyvelerden meyve suyu' görüntülerine inceleme başlattı

12.11.2020 22:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:10

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.

Türkiye henüz süt toplama merkezindeki süt banyosu görüntülerini unutmamışken bir skandal daha patlak vermişti. Sosyal medyada yayılan ve henüz nerede çekildiği bilinmeyen 'çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüsü büyük tepki çekti. Bu görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu video ile ilgili inceleme başlattı.

ÇÜRÜK VE KÜFLENEN ELMALARDAN MEYVE SUYU YAPIYORLAR

Konya'da süt kazanında süt banyosu skandalı konuşulurken şimdi de TikTok üzerinden paylaşılan yeni bir video sosyal medyada tepki çekti. Henüz nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde iddiaya göre çürük, ezilmiş, hatta küflenen elmalar meyve suyu yapıldığı görüldü.

"MİLLET NE İÇTİĞİNİ GÖRSÜN"

Görüntülerde yer alan diyalogda, kayıt altına alan kişiye arkadaki kişinin 'Onu çekme' dediği, karşılığında ise, 'Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün' yanıtını aldığı duyuluyor.

HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATAN UYGULAMALARA MÜSAADE EDİLMEYECEK

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:"Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır. Gıda ile ilgili her türlü şikayeti Alo 174 Gıda Hattı ya da 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'na yönlendirebilirsiniz."

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'çürük meyvelerden meyve suyu' görüntülerine inceleme başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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