Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Genel itibarıyla ne ulaşım ne hastane ne yemek ve barınma ne de enerjiyle alakalı bir sorun kalmıştır."
31.10.2020 03:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 03:14
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Genel itibarıyla ne ulaşım ne hastane ne yemek ve barınma ne de enerjiyle alakalı bir sorun kalmıştır.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Genel itibarıyla ne ulaşım ne hastane ne yemek ve barınma ne de enerjiyle alakalı bir sorun kalmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay