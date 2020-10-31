Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Genel itibarıyla ne ulaşım ne hastane ne yemek ve barınma ne de enerjiyle alakalı bir sorun kalmıştır."

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Genel itibarıyla ne ulaşım ne hastane ne yemek ve barınma ne de enerjiyle alakalı bir sorun kalmıştır.