Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Genel itibarıyla ne ulaşım ne hastane ne yemek ve barınma ne de enerjiyle alakalı bir sorun kalmıştır."
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Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Genel itibarıyla ne ulaşım ne hastane ne yemek ve barınma ne de enerjiyle alakalı bir sorun kalmıştır."

31.10.2020 03:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 03:14
Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Genel itibarıyla ne ulaşım ne hastane ne yemek ve barınma ne de enerjiyle alakalı bir sorun kalmıştır.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Genel itibarıyla ne ulaşım ne hastane ne yemek ve barınma ne de enerjiyle alakalı bir sorun kalmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

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