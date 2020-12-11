Son dakika haber... Tandıra düşerek yaralanan Muşlu kadın kazalara karşı uyardı
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Son dakika haber... Tandıra düşerek yaralanan Muşlu kadın kazalara karşı uyardı

11.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:22

Gelen son dakika haberlerine göre Muş'ta ekmek pişirirken dengesini kaybederek tandıra düşen 64 yaşındaki Gülbahar Değertaş, bölgede sık yaşanan bu tür kazalara karşı uyarıda bulundu.

Muş'ta ekmek pişirirken dengesini kaybederek tandıra düşen 64 yaşındaki Gülbahar Değertaş, bölgede sık yaşanan bu tür kazalara karşı uyarıda bulundu.

Varto ilçesinin Kültür Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Değertaş, 4 gün önce ekmek pişirmek için tandır yaktı.

Değertaş, ziyarete gelen kardeşi Nardane Çakar'ı ve görümcesini yolcu edip tandırın başına geçti.

Ekmekleri çıkarırken dengesini kaybeden Değertaş tandıra düştü, elleri, kolları ve vücudunun birkaç yeri daha yandı.

Değertaş'ın feryadını duyan kardeşi Nardane Çakar imdadına yetişti.

Çakar'ın tandırdan çıkardığı Değertaş, ambulansla Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan Değertaş, Yanık Tedavi Merkezinin bulunduğu Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Elleri ve kollarında 2. ve 3. derecede yanıklar oluşan Değertaş, tedavi altına alındığı merkezde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yöredeki kadınların korkulu rüyası haline gelen bu tür kazalara karşı da dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Tandırların yerde yapılmasının ciddi bir sorun olarak gördüğünü anlatan Değertaş, "Pişirdiğim ekmekleri almak isterken tandıra düştüm. Feryadımı duyan kız kardeşim geri gelerek tandırdan beni kurtardı. Sesimi duymasalardı tandırdan sağ çıkmam mümkün değildi." dedi.

Değertaş, yaşadığı olayın kabusu olduğunu ifade ederek, ellerindeki yanıkların ağır olduğunu aktardı.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarına ilgilerinden dolayı teşekkür eden Değertaş "Allah buradaki doktorlardan razı olsun. Allah devletimizi var etsin, imkanlar çok güzel. Kız kardeşim hayatımı kurtardı. O olmasaydı ölmüştüm. Vatandaşlar yerdeki tandırlara çok dikkat etsin. Bölgemizdeki tandırlar hep yerden olduğundan kazalar çok oluyor." ifadelerini kullandı.

"Tandırlar zeminden yukarıda yapılmalı"

Yanık Tedavi Merkezi Klinik Sorumlusu Dr. Mehmet Öztürk de hasta Değertaş'ın her iki eli ve kolunda 2. ve 3. derecede ciddi yanıklar oluştuğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirterek, benzer kazalara karşı vatandaşların dikkatli davranmasını istedi.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan ise, "Özellikle Doğu'da tandırlar yere gömülü şekilde yapıldığı için düşme vakaları çok oluyor, yaz mevsiminde hastalar daha çok geliyor. Tandırlar zeminden yukarıda yapılırsa bu tür kazaların önüne geçilir." diye konuştu.

Son dakika haber... Tandıra düşerek yaralanan Muşlu kadın kazalara karşı uyardı
Son dakika haber... Tandıra düşerek yaralanan Muşlu kadın kazalara karşı uyardı
Son dakika haber... Tandıra düşerek yaralanan Muşlu kadın kazalara karşı uyardı
Son dakika haber... Tandıra düşerek yaralanan Muşlu kadın kazalara karşı uyardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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