Son dakika haber... Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Son dakika haberi: Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı Denizli'de otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

09.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:12

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Aktepe Mahallesi Akvadi Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan D. idaresindeki Renault Symbol marka 20 ACK 858 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ercan D. ile araçta bulunan yolcular Ayfer K., Yıldız D., Eda K.'nın yaralandığını belirledi. Yaralılar Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların yakını olduğunu ve durumlarının iyi olduğunu belirten Mehmet Ali Kocaman, "Otomobil yukarıdan inerken virajı alamayıp cami duvarına çarpıp ters takla atıyor. İçindekiler akrabam. Sağlık durumları gayet iyi, dördü de hastaneye kaldırıldı, durumları iyi" diye konuştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı Güncel
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi Spor
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi Politika
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yaşar Güler Hüseyin Filiz Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Gülben Ergen Coşkun Sabah Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Temmuz Cep Telefonu Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 16:39:25. #1.14#
title