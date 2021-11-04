Son dakika haber: TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ ETTİ, KENDİSİNİ KİLİTLEDİĞİ EVDE OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

KONYA'da havaya ateş edip, polisin geldiğini görünce kendisini evine kilitleyen Faruk A. (35), Özel Harekat polisinin yaptığı operasyonda gözaltına alındı. Alkollü olduğu öne sürülen Faruk A., "Ben ölmeden hesap, yasa bırakmam. Kimse beni yasaya koyamaz" dedi.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Ayazağa Sokak'ta bulunan bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. Evde yalnız olan Faruk A., evinin balkonundan tabancayla havaya ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler polise bildirdi. Polisin geldiğini fark eden Faruk A., ateş etmeyi sürdürüp kendisini eve kilitledi. İkna olmayan Faruk A., Özel Harekat ekibinin operasyonuyla gözaltına alındı. Alkollü olduğu öne sürülen Faruk A., polis aracına bindirildiği sırada "Ben ölmeden hesap, yasa bırakmam. Kimse beni yasaya koyamaz. Abi benim devlete karşı sonsuz saygım var. Namussuzlar diyarından namusluyu öldürerek alıyorlar. Herkes çeksin bunu." dedi.

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