Son dakika haber... Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi
AA, Wolfgang Schwan - Güncel
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Son dakika haberi: Düşen bombanın oluşturduğu çukur Bölgedeki zırhlı aracın geçişi Bölgedeki askerler Mevzideki askerler SVİTLODARSK - Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin yaralandığını açıkladı.
Düşen bombanın oluşturduğu çukur
Bölgedeki zırhlı aracın geçişi
Bölgedeki askerler
Mevzideki askerler SVİTLODARSK - Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 70 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi. Svitlodarsk bölgesi yakınlarında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri görüntülendi.