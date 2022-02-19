Son dakika haber... Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi

AA, Wolfgang Schwan - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberi: Düşen bombanın oluşturduğu çukur Bölgedeki zırhlı aracın geçişi Bölgedeki askerler Mevzideki askerler SVİTLODARSK - Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Düşen bombanın oluşturduğu çukur

Bölgedeki zırhlı aracın geçişi

Bölgedeki askerler

Mevzideki askerler SVİTLODARSK - Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 70 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi. Svitlodarsk bölgesi yakınlarında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri görüntülendi.

Son dakika haber... Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi

Son dakika haber... Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi

Son dakika haber... Svitlodarsk bölgesindeki Ukrayna askerleri görüntülendi

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title