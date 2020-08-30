Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe yeniden ibadete açılabilir
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Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe yeniden ibadete açılabilir

Koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mart'ta ibadete kapatılan Kabe'nin, Perşembe günü tekrar 5 vakit ibadete açılabileceği ifade edildi.

30.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:15

Demirören Haber Ajansı'nın Avrupa'nın en büyük hac organizasyon şirketinden elde ettiği bilgilere göre, Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 5 Mart günü kapatılan Kabe'nin, Perşembe günü tekrar ibadete açılması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

UMRE DE SADECE SUUDİ VATANDAŞLARINA OLABİLİR

Öte yandan, günlük 6 bin kişiyle sınırlı olarak umre imkanı da sağlamak için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Umrenin de bu yıl gerçekleşen hac gibi sadece Suudi Arabistan içerisinden gelecek kişilerle yapılabileceği belirtiliyor.

Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe yeniden ibadete açılabilir

Kaynak: DHA

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