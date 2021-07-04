Son dakika haber: Sürücünün göz göre göre köpeğin üzerinden geçtiği anlar kamerada
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Son dakika haber: Sürücünün göz göre göre köpeğin üzerinden geçtiği anlar kamerada

Son dakika haber: Sürücünün göz göre göre köpeğin üzerinden geçtiği anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Konya'da bir sürücünün otomobiliyle yolun ortasında yatan yavru bir köpeğin üzerinden geçtikten sonra arkasına bakmadan uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'da bir sürücünün otomobiliyle yolun ortasında yatan yavru bir köpeğin üzerinden geçtikten sonra arkasına bakmadan uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolda yatan yavru köpeğin üzerinden geçti. Kaçmaya çalışırken üzerinden arka tekerin de geçmesi üzerine köpek acılar içinde kıvranmaya başladı. Yolun ortasında yatmasına rağmen sürücünün durmayarak yavru köpeğin üzerinden geçerek ezmesi ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, seyir halinde bulunan otomobilin yolda yatan köpeğin üzerinden geçtiği ve arka tekeriyle de ezdiği anlar yer alıyor. - KONYA

Son dakika haber: Sürücünün göz göre göre köpeğin üzerinden geçtiği anlar kamerada
Son dakika haber: Sürücünün göz göre göre köpeğin üzerinden geçtiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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