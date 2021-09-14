Yoğun bakım görevlisinin cansız bedeni, hastanenin mescidinde bulundu

Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesinde görevli Yusuf Modanlar (27) görevinin başına dönmemesi üzerine doktor ve çalışanlar tarafından arandı.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan mescitte hareketsiz bir şekilde yerde yatan Modanlar'ı fark eden sağlık çalışanları, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Modanlar'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri