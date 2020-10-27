Son dakika haber | Suriye'daki kamplarda kalan Arnavut kadın ve çocuklar ülkelerine döndü
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Son dakika haber | Suriye'daki kamplarda kalan Arnavut kadın ve çocuklar ülkelerine döndü

27.10.2020 23:37 | Son Güncelleme: 27.10.2020 23:40
Son dakika haber | Suriye'daki kamplarda kalan Arnavut kadın ve çocuklar ülkelerine döndü

Son dakika haberler... Arnavutluk ve Lübnan makamları iş birliğinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Suriye'deki kamplarda kalan 4 Arnavut çocuk ve bir kadın ülkesine döndü.

Arnavutluk ve Lübnan makamları iş birliğinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Suriye'deki kamplarda kalan 4 Arnavut çocuk ve bir kadın ülkesine döndü.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve İçişleri Bakanı Sander Lleshaj, söz konusu operasyon için Lübnan'ı ziyaret ettikten sonra Suriye'deki kamplarda kalan dört Arnavut çocuk ve bir kadınla birlikte uçakla ülkelerine döndü.

Tiran Rahibe Tereza Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Rama, "Bir yıllık çabanın ardından karmaşık bir operasyon sayesinde dört Arnavut çocuk cehennem kampı Al Howl'dan vatana döndü. Yakında diğer çocuklar da dönecek." ifadelerini kullandı.

Kampta bulunan diğer çocukların da belirlendiğini ve yakında Arnavutluk'a getirileceğine inandığını kaydeden Rama, "Şam rejimiyle hiçbir ilişkimiz yok ve geçiş için onların izinlerine ihtiyaç var. Tüm bunlar, Lübnanlı general Abass İbrahim öncülüğündeki yapı sayesinde oldu ve İbrahim bugün operasyonun devam edeceğini ifade etti." diye konuştu.

Rama, birkaç yıl önce aileleriyle birlikte Suriye'deki kamplara giden ve şu anda orada bulunan Arnavut çocuklarının sayısını açıklamadı.

Söz konusu Arnavutluk vatandaşları, havalimanında Arnavut yetkililer ve aileleri tarafından karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka

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