Son dakika haber | Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu
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Son dakika haber | Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu

Son dakika haber | Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu
Demirören Haber Ajansı / Servet Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AĞRI'nın Patnos ilçesinden, iklim değişikliğine dikkat çekmek için 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmanan Nokta Dağcılık Kulübü Başkanı Hazer Özkaleden ve 9 dağcı, 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti.

AĞRI'nın Patnos ilçesinden, iklim değişikliğine dikkat çekmek için 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmanan Nokta Dağcılık Kulübü Başkanı Hazer Özkaleden ve 9 dağcı, 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti. Özkaleden, "Süphan Dağı'nda 3 tane kurumuş göl gördük. Türkiye ve dünyadaki dağcılık kulüpleri olarak farkındalık oluşturmak amacıyla elimizden gelen çalışmayı yapmamız ve ortak hareket etmemiz gerekir" dedi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen Nokta Dağcılık Kulübü Başkanı Hazer Özkaleden ve dağcılar, Türkiye'nin en yüksek 3'üncü dağı Süphan Dağı'na tırmandı. Ağrı'nın Patnos ilçesinden araçlarıyla yola çıkan kulüp üyeleri, 2 bin 800 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra tırmanışa başladı. Özkaleden ve dağcılar, tırmanış sırasında dağdaki 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti. Kuruyan gölleri inceleyen dağcılar, 30 dereceyi geçen sıcakta zirveye ulaşarak bayrak ve flama da açtı.

'FELAKETE DÖNÜŞTÜĞÜNÜN GÖSTERGELERİ'2019'da hazırladıkları 'Dağcılık Ağı' projesi ile küresel iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Özkaleden, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nın da kendilerine sponsor olduğunu söyledi. Türkiye ve Avrupa'daki dağcılık kulüpleriyle ortaklaşa zirve tırmanışları gerçekleştirdiklerini söyleyen Özkaleden, şunları söyledi:

"Farkındalık oluşturmak için Süphan Dağı'na yaptığımız tırmanışta 3 krater gölünün kuruduğunu gördük. Daha önce Ağrı Dağı'na yaptığımız tırmanışlarda buzulların eriyerek çatladığını tespit etmiştik. Bunlar bizim projemizin konu başlığı olan iklim değişikliğinin artık felakete dönüştüğünün çok büyük göstergeleri. Türkiye ve dünyadaki dağcılık kulüpleri olarak buna farkındalık oluşturmak amacıyla elimizden gelen çalışmayı yapmamız ve ortak hareket etmemiz gerekir."


Son dakika haber | Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu
Son dakika haber | Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu
Son dakika haber | Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu
Son dakika haber | Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu
Son dakika haber | Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu
Son dakika haber | Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu
Son dakika haber | Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu
Son dakika haber | Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu
Son dakika haber | Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Servet Arslan

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