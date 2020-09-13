Bedava döner sosyal mesafeyi unutturdu
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Bedava döner sosyal mesafeyi unutturdu

Sultangazi'de gerçekleştirilen bir lokanta açılışında bedava döner dağıtılınca sosyal mesafe ve maske takma kuralı hiçe sayıldı. Koronavirüs riskini unutan kalabalığı dağıtmak üzere bölgeye gelen polis ekipleri şaşkınlığını gizleyemeyerek, "O kadar tedbir alıyoruz. Sizin yaptığınıza bakın!" dedi.

13.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 13.09.2020 13:22

Sultangazi'de lokanta açılışında bedava döner dağıtılınca sosyal mesafe ve maske takma kuralı hiçe sayıldı.
50. Yıl Mahallesinde Suriye uyruklu bir kişi, lokanta açılışı yaptı. Açılışa özel dağıtılan bedava döner, koronavirüsü riskini unutturarak sosyal mesafe hiçe sayıldı.

ÇOCUKLAR BİRBİRİYLE YARIŞTI

Bedava dönere en çok çocuklar ilgi gösterdi. Zaman zaman yoğun kalabalık oluştu. Sosyal mesafe ve maske takma kuralının hiçe sayılarak açılış yapıldığı ihbarını alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisi, olay yerine gitti. İş yeri sahibi ve çalışanlarının yanı sıra bedava döner almak isteyen çoğu kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Bedava döner sosyal mesafeyi unutturdu

POLİS, HAYRETLER İÇİNDE KALDI

Gördüğü manzara karşısında şaşıran bir polis memuru, iş yeri sahibine, "Önce sağlık. O kadar tedbir alıyoruz. Sizin yaptığınıza bakın" dedi. İçeride bulunanları dışarı çıkaran ekipler, iş yeri sahibini kurallara uyması yönünde uyardı. Ekipler, maskesi bulunmayanlara da maske dağıttı.

Bedava döner sosyal mesafeyi unutturdu
Bedava döner sosyal mesafeyi unutturdu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
NE ZAMAN ADAM OLURUZ?: Maddi çıkarlar arka planda olduğu ve de başkasından beklediğimiz davranışları kendimiz yaptığımız zaman adam oluruz. Herkes aynı durumda aynı doğruyu ya da aynı yanlışı yapıyor. Herkes kendisini farklı sanıyor.
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