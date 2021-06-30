Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı

Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sultanbeyli Kaymakamlığı Gönül Elçileri Projesi kapsamındaki "Koruyucu Ailelik" konusunda farkındalık oluşturmak ve koruyucu ailelerin sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde ilçede 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını yüzde 220 arttırarak 16'ya yükseltti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Gönül Elçileri Projesi kapsamındaki "Koruyucu Ailelik" konusunda farkındalık oluşturmak ve koruyucu ailelerin sayısını arttırmak amacıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde ilçede 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını yüzde 220 arttırarak 16'ya yükseltti.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında Koruyucu Aile konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla; kamu kurum ve kuruluşlarında bilgilendirme toplantıları düzenledik, koruyucu ailelerle, koruyucu aile olmak isteyenleri bir araya getirdik, koruyucu ailelerimizle iftar ve kahvaltı programlarında bir araya geldik, koruyucu aile yanındaki çocuklarımızı ziyaret ederek bayram hediyelerini ulaştırdık, salgın sürecinde de ailelerimizi yalnız bırakmayarak temizlik seti ve maske ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

"Amacımız daha fazla çocuğumuzun koruyucu aile yanına yerleştirilmesini sağlamak"

Kaymakam Kubilay, "Sultanbeyli'de 2019 yılında başlattığımız Koruyucu Aile farkındalık oluşturma çalışmaları sonucunda ilçemizde 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını 16'ya yükselttik. Korona virüs salgını sürecinde de koruyucu ailelerimizin her zamankinden daha çok yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Yakın zamanda bir evladımıza koruyucu aile olarak sıcak bir yuva oluşturan koruyucu ailemize örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyor, koruyucu aile yanındaki çocuk sayımızın artışını mutlulukla izliyorum. Amacımız daha fazla çocuğumuzun koruyucu aile yanına yerleştirilmesini sağlamak. Bu amaçla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu vesileyle 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyor, siz değerli vatandaşlarımızın da anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan bir çocuğumuza koruyucu aile olarak, çocuklarımızın hayatında fark oluşturmasını ve geleceğimize sahip çıkmasını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Cüneyt Çakır Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Sultanbeyli'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı yüzde 220 arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 12:59:01. #1.16#

title