Son dakika haber! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, taşımacılık yapan kooperatif temsilcileri ile bir araya geldi - Haberler
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Son dakika haber! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, taşımacılık yapan kooperatif temsilcileri ile bir araya geldi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, taşımacılık yapan kooperatif temsilcileri ile bir araya geldi

Edinilen son dakika haberine göre Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede şehir içi yolcu taşımacılığı yapan kooperatiflerin temsilcileri ile görüştü.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede şehir içi yolcu taşımacılığı yapan kooperatiflerin temsilcileri ile görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahil ek hizmet binasında kooperatif başkanları ile görüşen Yüksel, şoför esnafının sorunları, beklenti ve talepleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesinin özellikle toplu taşıma araçlarının durak yerleri ile ilgili hayata geçireceği düzenlemeler hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, yakında başlayacak Kumbağ Mahallesi meydan düzenlemesi projesi kapsamında minibüslerin giriş, çıkış ve duraklama alanlarında rahatlama sağlayacak uygulamalar gerçekleştireceklerini belirtti.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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