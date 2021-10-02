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Son dakika haber: Su sayacı ve kablo çalan hırsızı jandarma yakaladı

Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Su sayacı ve kablo çalan hırsızı jandarma yakaladı

Son dakika haberi: MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, son iki ayda yaşanan su sayacı ile kablo hırsızlıklarının şüphelisi olduğu belirlenen ve 17 ayrı suçtan kaydı bulunan Ü.S. (35), jandarma ekiplerince yakalandı.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, son iki ayda yaşanan su sayacı ile kablo hırsızlıklarının şüphelisi olduğu belirlenen ve 17 ayrı suçtan kaydı bulunan Ü.S. (35), jandarma ekiplerince yakalandı.

Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( Jasat ), son iki aydır yaşanan su sayacı ve kablo hırsızlıkları ile ilgili geniş çaplı incelme başlattı. Ekiplerin çalışması sonrası şüpheli Ü.S., yakın takibe alındı. Gökçeahmet Mahallesi yakınlarında motosikletiyle seyir halinde olan Ü.S., jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre sonra motosikleti bırakıp, yaya olarak kaçmaya devam eden Ü.S. ile jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Jandarma Kıdemli Üstçavuş tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı. Kısa süreli arbedede ise Kıdemli Üstçavuş hafif şekilde yaralandı. 17 ayrı suçtan kaydı bulunan Ü.S.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Son dakika haber: Su sayacı ve kablo çalan hırsızı jandarma yakaladı

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