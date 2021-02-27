Son dakika haber | Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak

27.02.2021 09:32 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:36
Son dakika haber | Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunan ve daha önceleri yaşam alanı olarak kullanıldığı düşünülen, günümüzde ise yaban hayvanlarının barınağı haline gelen Nurkadın ve Paşaini mağaraları, turizme kazandırılacak.

MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunan ve daha önceleri yaşam alanı olarak kullanıldığı düşünülen, günümüzde ise yaban hayvanlarının barınağı haline gelen Nurkadın ve Paşaini mağaraları, turizme kazandırılacak. Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Mağaraları turizme kazandırarak, Spil Dağı'nın tanıtımına katkı sağlayacağız" dedi.

Endemik bitki zenginliği, yılkı atları ve bol oksijeniyle 1517 rakımlı Manisa Spil Dağı Milli Parkı içinde bulunan Nurkadın ve Paşaini mağaralarının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ile üniversiteler arasında başlatılan ortak çalışmayla mağaraların jeolojik oluşumları ve hangi çağda kullanıldıklarının tespiti yapılacak. Daha önceleri yaşam alanı olarak kullanılırken, günümüzde yaban hayvanlarının barınağı haline gelen Nurkadın ve Paşaini mağaralarının ziyarete açılarak, Spil Dağı'nın tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

'SPİL DAĞI'NIN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Mağaraların turizme kazandırılması için çalışmaların başladığını söyleyen Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Spil Dağı'mız Manisa ve İzmir illeri arasında 1968 yılında ilan edilmiş bir milli park. Amacımız Spil Dağı'nı her türlü turizm, spor ve mevcut biyolojik bitki ve ağaç çeşitleriyle gelecek nesillere aktarmak. Bu kapsamda Spil'de bulunan mevcut Paşaini ve Nurkadın mağaralarımızın tanıtılması için üniversitelerle ilgili yazışmaları yaptık. Çalışmaların ardından mağaraların jeolojik oluşumları ve hangi çağda kullandıklarını ortaya çıkaracağız. Paşaini ve Nurkadın mağaralarını turizme kazandırarak, en iyi şekilde Spil Dağı'nın tanıtımına katkı sağlayacağız" diye konuştu. Ernalçaçı, 2 mağaradan Paşaini'nde 1970'li yılların başında bir çobanın koyunları ile yaşadığının bilindiğini de söyledi.


Son dakika haber | Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak
Son dakika haber | Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak
Son dakika haber | Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak
Son dakika haber | Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak
Son dakika haber | Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak
Son dakika haber | Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak
Son dakika haber | Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak
Son dakika haber | Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak
Son dakika haber | Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak
Son dakika haber | Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Demet Akalın Burcu Kıratlı
Spor Ali Koç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Osman Özköylü Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 09:41:02. #1.16#
title