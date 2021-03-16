Son dakika haber: SOSYAL MEDYADAN YAYIN YAPACAKTI; 15 YAŞINDAKİ KIZ, BABASININ SİLAHIYLA KENDİNİ VURDU

Son dakika gündem haberine göre SOSYAL MEDYADAN YAYIN YAPACAKTI; 15 YAŞINDAKİ KIZ, BABASININ SİLAHIYLA KENDİNİ VURDUHaber - Kamera Ersan SAN - Veysel TİMDU İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta, 15 yaşında olduğu öğrenilen Zilan E., babasının silahı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak isterken kendini vurdu.

SOSYAL MEDYADAN YAYIN YAPACAKTI; 15 YAŞINDAKİ KIZ, BABASININ SİLAHIYLA KENDİNİ VURDU

Haber - Kamera Ersan SAN - Veysel TİMDU İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta, 15 yaşında olduğu öğrenilen Zilan E., babasının silahı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak isterken kendini vurdu. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri silaha el koydu.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Zilan E. isimli genç kız, babasının silahını alarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi. Bu sırada genç kızın elindeki silah ateş aldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silahtan çıkan mermi kızı göğsünden yaralarken, sesi duyan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisler silaha el koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı