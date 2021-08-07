Son dakika haber: Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı
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Son dakika haber: Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı

Son dakika haber: Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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