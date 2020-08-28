Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı Samsun'da bir sosyal paylaşım sitesinde müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şahısla birlikte ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

Samsun'da sosyal medya üzerinden müstehcen paylaşımlar yaptığı öne sürülen şahıs, operasyonla gözaltına alındı. Siber polisi şahsın evinde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, flash bellek gibi dijital materyal buldu. TWITTER'DAN PAYLAŞIYOR Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye polisleri, sosyal medya platformlarında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda N.A.'nın Twitter'da müstehcen içerikli paylaşım yaptığını tespit etti. Siber polisi bu sabah N.A.'yı İlkadım ilçesindeki ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU Siber polisi şahsın ikametinde cep telefonu, laptop, flash bellek gibi dijital materyallere incelenmek üzere el koydu. Müstehcen içerik üretip sanal ortamda paylaşan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. Kaynak: İHA