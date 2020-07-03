Son dakika haber: Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Son dakika haberleri: İZMİR'in Torbalı ilçesinde, sosyal medya hesaplarından yaptığı alaycı ve ayrıştırıcı paylaşımlarla tepki çeken O.O.Ş. (14), polis ekiplerince gözaltına alındı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, sosyal medya hesaplarından yaptığı alaycı ve ayrıştırıcı paylaşımlarla tepki çeken O.O.Ş. (14), polis ekiplerince gözaltına alındı. O.O.Ş. sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Torbalı ilçesinde oturan O.O.Ş.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, kullanıcıların tepkisini topladı. O.O.Ş'nin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra 2017 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül hakkında alaycı paylaşımlarda bulunduğu görüldü. O.O.Ş.'nin ayrıca Şule Çet ve YouTube üzerinden dini değerlerle de alay ettiği ortaya çıktı.

HAYVANLARLA İLGİLİ ÇİRKİN PAYLAŞIM Yaptığı paylaşımlarla büyük tepki toplayan O.O.Ş.'nin, bir köpeğin fotoğrafını paylaştıktan sonra yazdığı yorumlar da hayvanseverler tarafından büyük tepki topladı. HAYTAP yetkililerinin de O.O.Ş.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

O.O.Ş'nin, ayrıca engelli bir vatandaşla da dalga geçtiği paylaşımlara rastlandı. Paylaşımların ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri ve Torbali İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan O.O.Ş., sevk edildiği adliyede verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA