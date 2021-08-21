Son dakika haber! Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'ın 60 üyesini etkisiz hale getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'ın 60 üyesini etkisiz hale getirdi

Son dakika haber! Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'ın 60 üyesini etkisiz hale getirdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Somali ordusunun, aşağı Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab üyesi 60 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Somali ordusunun, aşağı Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab üyesi 60 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Somali Ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, aşağı Şabelle bölgesine bağlı Sabiid ve Canoole'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristlerin Sabiid & Canoole'un dışında toplandığına dair istihbarat aldık. Cesur askerlerimiz aralarında örgütün ele başları Ali Kamiil ve Xanbaleey'nin bulunduğu 60 teröristi öldürdü" ifadeleri kullanıldı.

Somali ordusu, 16 Ağustos'ta Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda son bir ayda 279 militanı etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı
Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı
Terör örgütü PKK'nın cezaevindeki üyelerine finansal destek sağladıkları iddia edilen 28 şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK'nın cezaevindeki üyelerine finansal destek sağladıkları iddia edilen 28 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu
Magazin İrem Derici Hande Yener Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Ozan Tufan Lionel Messi Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'ın 60 üyesini etkisiz hale getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 02:46:18. #1.15#

title