Son dakika haber | Söke'de Priene Antik Kenti alevler arasında kaldı
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Son dakika haber | Söke'de Priene Antik Kenti alevler arasında kaldı

Son dakika 3. sayfa haberi: Söke'de Priene Antik Kenti alevler arasında kaldı Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde yer alan Priene Antik Kenti'nde yangın çıktı.

17.08.2020 18:34 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:14

Söke'de Priene Antik Kenti alevler arasında kaldı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde yer alan Priene Antik Kenti'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, antik kent alevler arasında kaldı.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler kuru otların yanması ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevler kısa sürede çevrede bulunan makilik alan ve ağaçları sardı. Yoğun duman bulutu büyük bir alanı kaplarken; yolun kenarından diğer tarafına sıçrayan alevler nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alırken; trafiği kontrol altına aldı.

Güllübahçe Muhtarı Yusuf Çam yangının ilk çıktığı andan itibaren olay yerinde çalışmaları izlerken; Söke Kaymakamı Soner Zeybek de yangın alanına gelerek yetkililerden bildi aldı, söndürme çalışmalarını takip etti.

Bilge Bias ve Büyük İskender'in yaşadığı dünyanın en önemli antik yerleşim yerlerinden biri olduğu bilinen Priene Antik Kenti yamacında çıkan yangında antik kent kalıntıları da alevlerin arasında kaldı. Priene Antik Kenti geçtiğimiz yıl UNESCO dünya mirası geçici listesine girmişti.

Yangın ekiplerin çalışmaları sonucunda güçlükle kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika haber | Söke'de Priene Antik Kenti alevler arasında kaldı

Kaynak: İHA

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