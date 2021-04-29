Son dakika haberleri: Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu
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Son dakika haberleri: Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu Muğla'nın Menteşe ilçesi sokakta tüfekle rastgele çevreye ateş eden şahıs ardından kendini kendini vurarak intihar etti.

Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi sokakta tüfekle rastgele çevreye ateş eden şahıs ardından kendini kendini vurarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, bir mermer firmasında çalıştığı öğrenilen Turgut Ş. isimli şahıs, Emirbeyazıt Mahallesi Güven Sokak'ta elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan mahalleli dışarı çıktığında Turgut Ş.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Turgut Ş.'nin olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Ya sana, ya kendimi sıkacağım' şarkısının sözlerini paylaşması dikkat çekti.

Son dakika haberleri: Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu
Son dakika haberleri: Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu
Son dakika haberleri: Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu
Son dakika haberleri: Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN

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