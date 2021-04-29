Son dakika haberleri: Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu

Son dakika haberler... Sokakta rastgele ateş ettikten sonra kendini vurdu Muğla'nın Menteşe ilçesi sokakta tüfekle rastgele çevreye ateş eden şahıs ardından kendini kendini vurarak intihar etti.