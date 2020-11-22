Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

22.11.2020 21:45 | Son Güncelleme: 22.11.2020 21:50

Edinilen son dakika haberine göre Polis ekiplerinin denetimi Mevlana Meydanı Alaaddin Parkı Polis ekiplerinin araçları durdurması Sokakta yürüyen bekçiler KONYA - Konya Ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da saat 20.00 itibarıyla insanlar evlerine çekildi.

Polis ekiplerinin denetimi

Mevlana Meydanı

Alaaddin Parkı

Polis ekiplerinin araçları durdurması

Sokakta yürüyen bekçiler KONYA - Konya Ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da saat 20.00 itibarıyla insanlar evlerine çekildi.

Yeni kısıtlamaların ardından, kentte yoğunluk yaşanan Zafer, Aladdin Bulvarı ve Kule civarı ile şehrin simge mekanı Mevlana Müzesi'nin bulunduğu Mevlana Meydanı sessizliğe büründü. Polis ekipleri caddelerde uygulama yaptı.

Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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