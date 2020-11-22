Son dakika haber... Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Edinilen son dakika haberine göre Polis ekiplerinin denetimi Mevlana Meydanı Alaaddin Parkı Polis ekiplerinin araçları durdurması Sokakta yürüyen bekçiler KONYA - Konya Ülke genelinde olduğu gibi Konya'da da saat 20.00 itibarıyla insanlar evlerine çekildi.