Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı

05.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:35

Çanakkale'de oltasını alıp kordon boyuna balık tutmaya gelen vatandaş, polis ekiplerine yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında olduğunu zannederek balık tutmaya geldiğini söyleyen vatandaş hakkında tutanak tutuldu.

Türkiye genelinde cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Çanakkale'de ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı

DİĞER VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Sıcak havanın hakim olduğu kentte, Hasan Zeybek, sabah saatlerinde oltasını alarak bisikletiyle kordon boyuna balık tutmaya geldi. Vatandaşların, ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı

"BİLSEM ÇIKAR MIYDIM?"

Polisin uyarısıyla oltasını toplayan Zeybek hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için tutanak tutuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında olduğunu zannederek, balık tutmaya geldiğini söyleyen Hasan Zeybek, "Ben hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilmiyordum. Sabah saat 05.00'de kalkıyor diye biliyordum. Hafta sonu hep yasakmış. Bilsem çıkar mıydım ben dışarıya. Daha 10 dakika oldu balık tutmaya geleli, hemen polisler geldi. Balık da tutamadım. Kaç para yazdılar bilmiyorum" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

Haber Yorumları (1)
AYYILDIZ: DAYI BU BAHANEMİ SENCE KORDON BOYUNDA SENDEN BAŞKA HİÇ KİMSE VARMI 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK BİLE BUNU ANLIYOR SEN NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUN ALLAH AŞKINA
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Bülent Ersoy Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Fuat Çapa Sinan Gümüş Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Şehit Aralık Survivor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 12:42:20. #1.14#
title