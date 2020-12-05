Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı

Türkiye genelinde cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Çanakkale'de ilginç görüntüler ortaya çıktı.

DİĞER VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Sıcak havanın hakim olduğu kentte, Hasan Zeybek, sabah saatlerinde oltasını alarak bisikletiyle kordon boyuna balık tutmaya geldi. Vatandaşların, ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

"BİLSEM ÇIKAR MIYDIM?"

Polisin uyarısıyla oltasını toplayan Zeybek hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için tutanak tutuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında olduğunu zannederek, balık tutmaya geldiğini söyleyen Hasan Zeybek, "Ben hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilmiyordum. Sabah saat 05.00'de kalkıyor diye biliyordum. Hafta sonu hep yasakmış. Bilsem çıkar mıydım ben dışarıya. Daha 10 dakika oldu balık tutmaya geleli, hemen polisler geldi. Balık da tutamadım. Kaç para yazdılar bilmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN