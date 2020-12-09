Son dakika haber | SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ
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Son dakika haber | SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

09.12.2020 06:00 | Son Güncelleme: 09.12.2020 06:04
Son dakika haber | SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

Gelen son dakika haberlerine göre Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Yılmaz OKUR-Buğra AKAY / İstanbul DHAKoronavirüs vakalarının artmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bitti.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Yılmaz OKUR-Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bitti.  

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından alınan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 05: 00 itibariyle sona erdi. Hafta içi 21: 00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05: 00 itibariyle sona eriyor. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte trafikteki araç yoğunluğu artarken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe giden vatandaşlarda metrobüs duraklarına gelmeye başladı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de araç trafiğinin yoğunlaştığı görüldü.  Görüntü dökümü: ------------------Metrobüse yürüyen vatandaşlar-Turnikelerden durağa giren vatandaşlar-Metrobüse binen vatandaşlar-Trafikten görüntü-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

-Genel ve detay görüntü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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