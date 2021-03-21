Son dakika haber... Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

21.03.2021 22:30 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:35
Son dakika haber... Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Ense köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Kübra (75) ve Şaban Demir (76) çifti evlerinde ölü bulundu.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Ense köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Kübra (75) ve Şaban Demir (76) çifti evlerinde ölü bulundu. 

Olay Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Ense köyünde meydana geldi. Kübra ve Şaban Demir çiftinden gün boyu haber alamayan yeğenleri Abdullah Demir, çiftin yaşadığı eve gitti. Yaşlı çiftin yataklarında hareketsiz yattığını gören Abdullah Demir'in durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekibi geldi. Gerekli kontrolleri yapan acil sağlık ekibi, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. 4 çocuk sahibi olduğu öğrenilen çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber... Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Son dakika haber... Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Son dakika haber... Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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